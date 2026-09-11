У Европы заканчиваются деньги на «войну с Россией» Украина вряд ли получит дополнительное финансирование на продолжение войны с Россией, у европе.
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