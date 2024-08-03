Новый вид мошенничества: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаПресс-служба крупнейшего российского банка, Сбербанка, обратила внимание на серьезную угрозу безопасности, которая может затронуть всех пользователей мобильного приложения «Сбер Онлайн».
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