Новый вид мошенничества: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаПресс-служба крупнейшего российского банка, Сбербанка, обратила внимание на серьезную угрозу безопасности, которая может затронуть всех пользователей мобильного приложения «Сбер Онлайн».