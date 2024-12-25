В Елизаветинской больнице скончался пациент, доставленный в медучреждение после аварии. Он лежал в реанимации более трех недель.
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В Елизаветинской больнице скончался пациент, доставленный в медучреждение после аварии. Он лежал в реанимации более трех недель.