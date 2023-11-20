Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ выполняют боевые задачи по уничтожению пехоты ВСУ к северу от Артемовска

Расчёты РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника.
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