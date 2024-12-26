Обнаружено, что йога влияет на старение клеток

Йогу связывают с множеством преимуществ для здоровья. Известно, что она снижает кровяное давление, уровень жира в организме, помогает при ожирении, депрессии, стрессе, беспокойстве.
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