Вице-премьер Афганистана Барадар высоко оценил итоги своего визита в Россию

Вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар положительно оценил итоги своей рабочей поездки в Россию, где он участвовал в 16-м Казанском международном экономическом форуме.
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