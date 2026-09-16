It looks so beautiful, it’s almost scary. E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll Given how the long side is developing, I can't keep looking for shorts; we are moving away from the nPOC, which is driving a gradual filling of profiles along the trend, plus we opened with a strong OTD.
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