Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как готовили видео с Шендеровичем*

Виктор Шендерович. ТАСС/Гавриил Григоров Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в беседе с РЕН ТВ, как проходила подготовка к пранку с беглым писателем и журналистом Виктором Шендеровичем*.