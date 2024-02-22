Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как готовили видео с Шендеровичем*

Виктор Шендерович. ТАСС/Гавриил Григоров Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в беседе с РЕН ТВ, как проходила подготовка к пранку с беглым писателем и журналистом Виктором Шендеровичем*.
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