Владимир Карпов

В статье не проанализированы вопросы о том, почему всё-таки Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны ??? Сталин оказался слишком добреньким к уродам-немцам, а не к многомиллионным жертвам своего народа !!! Вот теперь и получаем по полной от "благодарных" немцев в ответ ...!!!