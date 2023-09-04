Закон и Порядок

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Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны

Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны

В Германии разгорелся нешуточный скандал вокруг одного из ведущих политиков Баварии, лидера партии «Свободных избирателей» Хуберта Айвангера.

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Комментарии
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Владимир Карпов
В статье не проанализированы вопросы о том, почему всё-таки Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны ??? Сталин оказался слишком добреньким к уродам-немцам, а не к многомиллионным жертвам своего народа !!! Вот теперь и получаем по полной от &quot;благодарных&quot; немцев в ответ ...!!!
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