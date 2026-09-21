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Туман помог бойцам "Востока" освободить Зеленую Диброву в Запорожской области

Туман помог бойцам "Востока" освободить Зеленую Диброву в Запорожской области

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Туман и профессионализм помогли военнослужащим штурмовых подразделений 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободить село Зеленая Диброва в Запорожской области.

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