Туман помог бойцам "Востока" освободить Зеленую Диброву в Запорожской области

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Туман и профессионализм помогли военнослужащим штурмовых подразделений 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободить село Зеленая Диброва в Запорожской области.
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