Экономика Сычуань: логистические гиганты расширяют свое присутствие в Чэнду

Глобальные логистические компании расширяют свое присутствие в Чэнду, поскольку столица китайской провинции Сычуань (Sichuan) на юго-западе Китая активно интегрируется в глобальные промышленные и логистические цепочки.
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