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Попалась на уловку умных и предприимчивых людей

Попалась на уловку умных и предприимчивых людей

Мне 30 лет. Как и многие, я из-за коронавируса осталась без работы, и сейчас не могу устроиться, рынок переполнен.

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Джошуа Рестон
В 30 лет пора перестать в сказки верить.
Евгений Моцарь
Но обьективности ради.Вас то как раз и не совсем и развели!Курсы дали.ядиплом обещанный вы получили!А все другое это извините не их проблемы по сути!Это примерно
Евгений Моцарь
Что выпускник педагогического ВУЗа станет жаловаться на свое бывшее учебное заведение.Что мол отучился.Получил диплом.А вот преподом в школу устроится пока не могу!Согласитесь что звучит как то нелепо ваша притензия?!
Нина
Подобная история произошла с моей знакомой. Она увидела объявление - приглашение, за определённую плату, выучить английский язык, с гарантией. Оплатила стоимость обучения, добросовестно посещала занятия, но увы... Есть книги и пособия по изучению английского языка, как пример: "Практический курс английского языка" авт. В.С. Шах -Назарова, предназначен для изучения английского языка самостоятельно. При желании, можно было обойтись без материальных затрат.

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