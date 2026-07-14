Блогеры рекламируют донорство яйцеклеток в Китае. Почему это опасно

В запрещенных соцсетях стало больше рекламы донорства яйцеклеток в Китае – они необходимы для тех, кто не может забеременеть естественным способом и собирается проходить процедуру ЭКО с донорским материалом или подыскивает для этого суррогатную мать.
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