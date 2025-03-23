Президенты России и Бразилии встретятся на Параде Победы

Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить Россию с официальным визитом и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в мае 2025 годаПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить Россию с официальным визитом и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в мае 2025 года.