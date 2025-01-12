Аналитик Ван Цзайбан: слова Трампа о Гренландии говорят о закате гегемонии США

Слова избранного президента США Дональда Трампа о присоединении к его стране Гренландии, а также о Канаде и Панамском канале, являются свидетельством того, что американская гегемония в мире оказалась в уязвимом положении.
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