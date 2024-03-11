Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

Здесь пациентам сохраняют здоровье Более чем 40 тыс. пациентов с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями прошли через Региональный сосудистый центр, который базируется на Научно-исследовательском институте скорой помощи им.
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