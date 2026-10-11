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В Ивановской области 9 октября проверят систему оповещения граждан

С 7 по 9 октября в Ивановской области пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне, в рамках которой 9 октября проверят системы оповещения граждан.

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