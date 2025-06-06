Итоги XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в очередной раз доказали, что глобальный Юг и глобальный Восток стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.
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