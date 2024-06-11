Теперь в депутаты? Инстасамке которая стала лицом детской образовательной платформы, Мария Шукшина пророчит блестящее будущее

Интересная жизнь с Vera Star Прошедший на днях в Санкт-Петербурге ПМЭФ в очередной раз подтвердил старый добрый постулат о том, что нет предела "совершенству" - как оказалось дно можно пробивать бесконечно.
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