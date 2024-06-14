ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А сейчас Дом старшего брата Максима Галкина обыскали по делу о хищениях в Минобороны

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Комментарии
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Woman ххххх
бляяяя.... вся  семейка  воровская  ...еврейские  морды  ...тьфууу  ...штоб им не дна  не покрышки😡
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6 час.
Сергей Сычев
ВПК по определению не может принадлежать частным лицам!!!
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5 час.
5RFXdwliY 0A6rAu
Боже мой! Как эта бедная Россия выживает?!  Кругом все воруют по -черному.
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3 час.

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