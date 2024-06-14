А сейчас Дом старшего брата Максима Галкина обыскали по делу о хищениях в Минобороны

Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК В отличие от Максима Галкина, его брата Дмитрия широкая публика не знает.
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