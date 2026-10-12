«Бомбить Киев будут американцы»: страшное пророчество старца Зосимы с Донбасса сбывается как по нотам

В тюремной больнице уральского села 3 сентября 1944-го родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых почитаемых прозорливцев на постсоветском пространстве.
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предупреждений много. слушал бы кто...
пускай киев сгорит от пиндосов
Так Америка и, сейчас, бомбит своим оружием, только руками хохлов... Равносильно.
Искренно верующий человек только так мог говорить: "объединение станет возможным не через силу и не через политические договоренности".
Реальная жизнь показывает что именно "через силу" становится возможным достигнуть "политических договоренностей". Это касается и "осколков" бывшей Югославии, сейчас кто-то вспоминает о бомбёжках Белграда в 1999 году?
Киев может погибнуть под бомбёжками в случае последней войны для нашей цивилизации. Очень бы не хотелось этого.
История учит-Америка пристраивается к победителям (не бесплатно), а потом объявляет себя победителем. Лендлиз оплатили в 2012.
Доскакались майданутые.
А ЧТО НЕ БОМБЯТ НЕ АМЕРИКАНЦЫ ТО ДА - НО ПО ВЕЛЕНИЮ АМЕРИКАНЦЕВ БОМБИТСЯ КИЕВ ---КТО ПЕЧЕНЮШКИ РАЗДАВАЛ КАСТРЮЛЯ ГОЛОВЫМ И ПРОВОЦИРОВАЛ ЭТО ПРОЦЕСС я бы в конституцию в вел бы абзац под подпись чиновникам любого ранга --ни когда никогда на века не верьте англосаксам в плоть до уголовной ответственности кто будет утверждать что дружить можно . Неизменность их политики в отношении Росси более 5 веков --может пора задуматься в стране руководителям имеющие вторые паспорта что они агенты влияния -( по русски --предатели-- подлежащие уголовной ответственности )
Учитывая обидчивость Трампа, не исключено, что Зеля его таки достанет. К тому же США привыкли быть в рядах победителей в войнах. Ну а Европа, тем более Украина, на победителей опять не тянут. Так что есть такая возможность, что когда уже совсем станет ясно, что Россия побеждает, Трамп вдруг вспомнит, что в Украине фашистский режим и прикажет U.S. Army and Navy нанести мощный удар по не послушному Зеле, так сказать последний, победный удар.
Это как с японцами, Японию победили СССР и Китай на континенте, а победную точку поставили янки в Хиросиме и Нагасаки. И капитулировала Япония перед США, а не перед СССР и Китаем.
Ну, а в Украине, кроме покойника Зели, найдётся полно желающих именно такой капитуляции в войне, главное чтобы перед США, а не перед Россией.