Роман Костомаров собирается заняться экстримом

Фигурист Роман Костомаров, который едва не умер, собирается искать приключения. Спортсмен уже вышел на лед в паре с Татьяной Навкой, откатав свою олимпийскую программу, которая принесла им когда-то золоту медаль.
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