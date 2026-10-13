Певица Жасмин узнала пол будущего внука прямо на сцене в Санкт-Петербурге

Певица Жасмин сообщила на концерте в Санкт‑Петербурге, что готовится стать бабушкой во второй раз. Видео опубликовано в Telegram-канале «Неприятный Пилягин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польше оскверни...
- Экс-премьер Сунак...
- МИД РФ: ЕС переда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым