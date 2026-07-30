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ФНС заинтересовалась доходами покупающих дорогое имущество россиян

ФНС заинтересовалась доходами покупающих дорогое имущество россиян

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Граждане трудоспособного возраста, которые официально не имеют работы, но приобретают дорогостоящее имущество, начали получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) запросы с требованием объяснить происхождение средств.

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