ФНС заинтересовалась доходами покупающих дорогое имущество россиян

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Граждане трудоспособного возраста, которые официально не имеют работы, но приобретают дорогостоящее имущество, начали получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) запросы с требованием объяснить происхождение средств.
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