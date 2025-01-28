Роспотребнадзор просят проверить подмену сайры на сардину в рыбных консервах, выпускаемых в России. Такое обращение в адрес главы службы Анны Поповой направил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.
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