15-летняя пассажирка нетрезвого водителя пострадала в ДТП в Аларском районе

Автоавария случилась вечером 27 декабря в поселке Ангарский Аларского района. госавтоинспекторы предварительно установили, что 36-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и наехал на опору освещения.
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