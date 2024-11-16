«Семь сёл окажутся в окружении»: боевики ВСУ проанализировали последствия уничтожения логистических коммуникаций южнее Курахово Подразделения украинской армии оказались в «огневом мешке» южнее Курахово.
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«Семь сёл окажутся в окружении»: боевики ВСУ проанализировали последствия уничтожения логистических коммуникаций южнее Курахово Подразделения украинской армии оказались в «огневом мешке» южнее Курахово.
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