Галина Шеларь: "Возможно, у нас фальсифицируется даже  степень участия в выборах"

Возможно, в Молдове фальсифицируется даже степень участия в выборах. Такое мнение высказала экономист Галина Шеларь в ходе заседания экспертного клуба Нины Димогло «Честный разговор», которое собрало несколько десятков экспертов, политиков из Молдовы, США, Италии и Германии, передает Noi.