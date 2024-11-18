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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МВД Башкортостана задержали подозреваемого в серии мошенничеств

Сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД Башкортостана, совместно с Управлением уголовного розыска МВД по РБ и Отделением МВД России по Бурзянскому району, за серию мошенничеств был задержан 26-летний житель Башкирии.

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