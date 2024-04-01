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В РФ создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от дронов

В РФ создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от дронов

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали башню "Пик" для увеличения дальности работы FPV-расчетов, охраняющих корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, инфраструктуру Вооруженных сил РФ и аэродромов от украинских дронов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Удивляет другое: как украинским дронам удается постоянно поражать российские корабли в Черном море? Где хваленые &quot;стражи моря и неба&quot;?
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15 час.

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