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Русское ПВО сбило три украинских дрона, атакующих Курскую область

Русское ПВО сбило три украинских дрона, атакующих Курскую область

Русские силы ПВО нейтрализовали три украинских беспилотника над Курской областью. Инцидент произошел между 11:30 и 12:10 по московскому времени.

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