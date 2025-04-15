Понятие «цифровая валюта» внесут в УК

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ планируется внести понятие «цифровая валюта». Соответствующие поправки, подготовленные Минюстом, одобрила 14 апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» источники в кабмине (документ находится в распоряжении редакции).
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