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Ряд российских регионов ожидает сложная пожароопасная ситуация до конца мая

Ряд российских регионов ожидает сложная пожароопасная ситуация до конца мая

До конца мая сложная пожароопасная ситуация ожидается сразу в нескольких российских регионах - на Юге Новосибирской, в Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском крае, Алтае, Туве, Забайкалье, Урале и Поволжье.

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