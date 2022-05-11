Ряд российских регионов ожидает сложная пожароопасная ситуация до конца мая

До конца мая сложная пожароопасная ситуация ожидается сразу в нескольких российских регионах - на Юге Новосибирской, в Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском крае, Алтае, Туве, Забайкалье, Урале и Поволжье.
До конца мая сложная пожароопасная ситуация ожидается сразу в нескольких российских регионах - на Юге Новосибирской, в Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском крае, Алтае, Туве, Забайкалье, Урале и Поволжье.
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