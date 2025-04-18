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Муж после развода хочет видеть дочь каждый день: можно ли снизить его требования — отвечает юрист

Муж после развода хочет видеть дочь каждый день: можно ли снизить его требования — отвечает юрист

Спойлер: если он не лишен родительских прав, это будет сложно сделать фото: Shutterstock/Fotodom.ru«Муж до развода практически не принимал участие в воспитании нашей 3-летней дочери, а после развода его как подменили.

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