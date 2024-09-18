Steak Lovers
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Steak Lovers

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Быстрый мурманский посол скумбрии: утром засолили и уже вечером едим

Быстрый мурманский посол скумбрии: утром засолили и уже вечером едим

Если вы ищете способ быстро приготовить малосольную рыбу, этот рецепт идеально вам подойдёт. Он позволяет получить вкусную солёную скумбрию всего за 6-8 часов, сохраняя её нежной и ароматной — способом чаще всего пользуются мурманские рыбаки, засаливающие скумбрию прямо в море.

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