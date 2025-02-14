Армия России продвигается на Купянском направлении и закрепляет позиции. У ВСУ серьёзные проблемы: сводка с фронта

Рассказываем, что известно о ситуации с фронта в Купянском направлении - 14 февраля.Военкоры "Русской весны" сообщили в своем телеграмм-канале о том, что армия России создала и продолжает развивать значительный плацдарм на правом берегу реки Оскол, продвигаясь в сторону Купянска.