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Убита горем: дочь Сафонова дала комментарий о внезапной смерти брата

Убита горем: дочь Сафонова дала комментарий о внезапной смерти брата

Актер накануне простился с близким человеком. Анастасия Сафонова с братом Никитой Социальные сетиСемья Кирилла Сафонова накануне собралась на кладбище в израильском городе Ашкелон, чтобы проводить в последний путь племянника актера — Никиту.

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