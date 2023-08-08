Убита горем: дочь Сафонова дала комментарий о внезапной смерти брата

Актер накануне простился с близким человеком. Анастасия Сафонова с братом Никитой Социальные сетиСемья Кирилла Сафонова накануне собралась на кладбище в израильском городе Ашкелон, чтобы проводить в последний путь племянника актера — Никиту.
Актер накануне простился с близким человеком. Анастасия Сафонова с братом Никитой Социальные сетиСемья Кирилла Сафонова накануне собралась на кладбище в израильском городе Ашкелон, чтобы проводить в последний путь племянника актера — Никиту.
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