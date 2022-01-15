Новая волна "минирования" школ: львовские инфопсихи на марше

Фото: metamorworks / Shutterstock.com Александр Степанов По информации источника Царьграда, рассылка угроз о минировании школ, судов и торговых центров, прокатившаяся волной по всей стране, производилась с территорий Украины, Прибалтики и Польши.
Фото: metamorworks / Shutterstock.com Александр Степанов По информации источника Царьграда, рассылка угроз о минировании школ, судов и торговых центров, прокатившаяся волной по всей стране, производилась с территорий Украины, Прибалтики и Польши.
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