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Посол Бен Цви: Израиль не заинтересован в расширении конфликта с Палестиной

Посол Бен Цви: Израиль не заинтересован в расширении конфликта с Палестиной

У израильской стороны отсутствует заинтересованность в расширении конфликта с Палестиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил посол еврейского государства в Российской Федерации Александр Бен Цви.

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