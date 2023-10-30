Посол Бен Цви: Израиль не заинтересован в расширении конфликта с Палестиной

У израильской стороны отсутствует заинтересованность в расширении конфликта с Палестиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил посол еврейского государства в Российской Федерации Александр Бен Цви.
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