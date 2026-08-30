НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

298 подписчиков

Израиль намерен атаковать Иран, даже если США заключат «сделку» с Тегераном

Израиль намерен атаковать Иран, даже если США заключат «сделку» с Тегераном

Министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Эли Коэн заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия возобновит атаки на Иран, если возникнут подозрения, что Исламская республика возобновила свою ядерную.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым