Израиль намерен атаковать Иран, даже если США заключат «сделку» с Тегераном

Министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Эли Коэн заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия возобновит атаки на Иран, если возникнут подозрения, что Исламская республика возобновила свою ядерную.