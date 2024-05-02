Мусорный остров спровоцировал наводнение в селе под Миассом

Из-за гигантского «острова» участки жителей южноуральского села ушли под воду. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, днем среды, 1 мая, спасатели Миасского отряда провели работы по устранению угрозы подтопления домовладений жителей села Смородинка.
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