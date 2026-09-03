Сценария, требующего мобилизации, сегодня нет, заявил Путин

Вбросы о якобы возможной новой мобилизации в России – это информационная атака со стороны противника с попыткой повлиять на выборы в Государственную думу.
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