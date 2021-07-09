Последние желания. Голландские волонтёры воплощают мечты смертельно больных пациентов

Полный фильм доступен к просмотру на сайте Голландец Кес Велдбур — основатель благотворительной организации «Скорая помощь исполнения желаний», которая около 15 лет помогает неизлечимо больным пациентам воплощать перед смертью самые заветные мечты.
Полный фильм доступен к просмотру на сайте Голландец Кес Велдбур — основатель благотворительной организации «Скорая помощь исполнения желаний», которая около 15 лет помогает неизлечимо больным пациентам воплощать перед смертью самые заветные мечты.
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