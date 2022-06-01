В Магадане стартовала широкомасштабная акция «Безопасное лето»

Сегодня на базе детского технопарка «Кванториум» в областном центре состоялось торжественное открытие акции «Безопасное лето», в рамках которой для неорганизованных на летний отдых ребят будут проводиться занятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, на улицах и дорогах.
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