Литературный фестиваль в Астрахани встретит литераторов из Беларуси и стран Прикаспия

С 17 по 19 мая в Астрахани будет проходить четвертый Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, на котором соберутся литераторы из России, Прикаспийских стран и Республики Беларусь, передает ТАСС.
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