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Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт, считает, что надо разогнать с...

Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт, считает, что надо разогнать с...

Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт, считает, что надо разогнать совет директоров и нанять Пэта ГелсингераКрейг Барретт, бывший глава Intel, высказался против разделения бизнеса компании на две части, особенно после того, как она достигла технологических прорывов, позволяющих конкурировать с TSMC.

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