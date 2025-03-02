Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт, считает, что надо разогнать с...

Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт, считает, что надо разогнать совет директоров и нанять Пэта ГелсингераКрейг Барретт, бывший глава Intel, высказался против разделения бизнеса компании на две части, особенно после того, как она достигла технологических прорывов, позволяющих конкурировать с TSMC.