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Китай

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Более 20 кораблей приняли участие в параде по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля /Синьхуа/ -- 20 надводных кораблей и катеров, более 2,5 тыс. военнослужащих приняли участие в главном морском параде по случаю Дня военно-морского флота России, который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге.

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