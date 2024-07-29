Более 20 кораблей приняли участие в параде по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля /Синьхуа/ -- 20 надводных кораблей и катеров, более 2,5 тыс. военнослужащих приняли участие в главном морском параде по случаю Дня военно-морского флота России, который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге.