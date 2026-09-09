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Воронежские новости

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Доля онлайн-продаж в Воронежской области составила 17,6%

Доля онлайн-продаж в Воронежской области составила 17,6%

Оборот интернет-торговли в Воронежской области составил 208,5 млрд рублей, что 17,6% от общего розничного оборота.

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