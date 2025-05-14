Зеленский хочет передать через Бразилию послание для Путина: Закулисная игра началась

Лула да Силва намерен в Москве передать Путину просьбы Украины о переговорахПрезидент Бразилии по окончании своего визита в Китай намерен вернуться в Москву, о чём он публично заявил в ходе пресс-конференции.
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