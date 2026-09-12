⚡️ ВС РФ в порту «Черноморск» поразили два сухогруза, доставивших для ВСУ военную технику и вооружение Также поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения и морской буксир, сообщили в Минобороны России.